Московский зоопарк и «Мосгортур» 8 февраля подпишут соглашение о создании экологических туров для детей и о наборе «тестовой группы туристов». Об этом The Village сообщили представители зоопарка.

В рамках Года экологии Московский зоопарк и столичный департамент культуры создадут экологические маршруты для туристов. Экотуры будут занимать от одного до четырех дней. В программу войдут проживание на территории одного из экоотелей в Подмосковье, питание, автобусные экскурсии в сопровождении гидов по столице и области.

У туристов будет возможность посетить зоопарк, природные парки, исторические усадьбы, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском. Точная дата начала туров станет известна позже. Тестовый набор группы на первый экомаршрут состоится в мае 2017 года.