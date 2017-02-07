Ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Дениса Рощина, который участвовал в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии, уволили с работы. Об этом сообщается на портале «Здоровье Mail.ru».

Об этом ученый узнал на следующий день после публикации меморандума, 7 февраля. По его словам, ему сказали, что причиной увольнения стало участие в подготовке этого исследования.

Издание «Здоровье Mail.Ru» получило копию приказа о расторжении трудового договора. В копии приказа об увольнении указано, что договор был расторгнут 31 января 2017 года по заявлению Рощина. Однако Рощин утверждает, что никакого заявления он не писал.

Также он отметил, что не намерен подавать в суд и только рад увольнению.

Ранее сообщалось, что комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию антинаучной, а сами гомеопатические препараты — опасными для здоровья. В Минздраве решили, что создадут рабочую группу, которая определит будущее применения гомеопатии.