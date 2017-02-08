Специалисты компании «Яндекс» реконструировали события 8 февраля 1837 года, когда Жорж Дантес на дуэли смертельно ранил Александра Пушкина. Видео с реконструкцией дуэли опубликовано на странице компании в Facebook.

В «Яндексе» составили метеорологическую модель поединка и выяснили, как погодные условия повлияли на исход дуэли. Температура воздуха в этот день опустилась до 22 градусов ниже нуля, и дуэлянты были вынуждены стоять в сугробах, утверждают создатели видео.

«Стреляться решили с 20 шагов, но, отмеряя шаги, секунданты утопали в снегу, поэтому расстояние между Пушкиным и Дантесом заметно сократилось», — говорится в видеоролике.