Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам вакцинации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 10 по 24 апреля специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, национального календаря прививок и иммунизации во время эпидемий, а также расскажут о том, какие инфекции можно предотвратить с помощью вакцин.

Звонить можно на общий номер ведомства: +7 (495) 785–37–41, а также на номер Центра гигиены и эпидемиологии: +7 (495) 687–39–61.