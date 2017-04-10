10 апреля в преддверии Дня космонавтики сервис доставки еды Delivery Club выяснил, во сколько обходится дневной рацион космонавтов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

В рамках исследования, сервис также сравнил стоимость рациона космонавтов с ценой аналогичных блюд в московских ресторанах.

Выяснилось, что всего космонавты могут выбирать примерно из 150 продуктов. Каждый прием пищи включает в себя четыре–пять блюд. Так, на завтрак они обычно едят омлет с куриным мясом — 683 рубля, творог с орехами —1 773 рубля, кофе с сахаром — 414 рублей и печенье «Русское» — 533 рубля.

Стандартный обед состоит из закуски по-гречески — 1 773 рубля, горохового супа-пюре — 1 773 рубля, говядины с овощами — 1 372 рубля, ржаного хлеба — 760 рублей, а также чая с сахаром — 414 рублей.

На ужин у российские космонавты едят гювеч — 1 773 рубля, говядина по-домашнему — 1 773 рубля, курагу — 533 рубля и чай без сахара — 414 рублей.

В итоге эксперты заключили, что общая стоимость питания одного космонавта составляет 13 988 рублей в день. В то время как суммарная стоимость аналогичных блюд на Земле — 2603 рубля. В сервисе также отметили, что доставка космической еды на орбиту обойдется в 300 тысяч рублей за один килограмм.