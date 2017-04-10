Пресненский районный суд арестовал до 8 июня учителя математики Дмитрия Богатова, которого подозревают в призывах к терроризму в социальных сетях. Об этом сообщает «Медиазона».

Защита попросила приобщить к делу опрос жены Богатова, которая говорила, что во время публикации инкриминируемых ему записей они с супругом были в супермаркете.

Первые две попытки арестовать Богатова не удались — сначала суд отказал следствию, затем перенес заседание.

В ночь с 5 на 6 апреля в квартире Дмитрия Богатова прошли обыски. Полиция изъяла все находившиеся в доме компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны, включая технику, принадлежащую супруге подозреваемого. По версии следствия, именно Богатов призывал пользователей YouTube и социальных сетей выйти на Красную площадь в Москве и на центральные улицы в других городах России, чтобы провести не согласованные с властями акции протеста против коррупции и действующего в стране режима. Сам он свою причастность к этим призывам отрицает.