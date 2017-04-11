Столичные власти направили в московские школы рекомендации по организации для учащихся коллективных просмотров фильма Дмитрия Киселева «Время первых». Об этом сообщает «РБК».

В частности, о подобной инициативе городских властей рассказала изданию заместитель директора школы № 2123 Наталья Кузнецова. По ее словам, поход в кино организуют после окончания весенних каникул.

В гимназии № 1543 также заявили, что получили аналогичные рекомендации от столичного департамента образования. Однако в образовательном учреждении не ответили, состоится поход в кино или нет, назвав это «внутренним решением» руководства. Подтвердила поступление схожей рекомендации и директор школы № 978 Ольга Гончарова.

При этом в московском лицее № 1535 изданию сообщили, что школьники сами просили классных руководителей сводить их на «Время первых», еще до прихода рекомендации. «Некоторые ребята увидели и попросили классных руководителей пойти всем вместе», — сказала директор лицея Татьяна Воробьева.

Адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и Партнеры» Владимир Энтин сказал изданию, что рекомендация департамента не нарушает закон «О конкуренции». При этом по его словам, действия городских властей можно квалифицировать как использование административного ресурса, «но в данном случае оно не направлено ни на какие иные цели, кроме как просветительские».

В департаменте образования Москвы «РБК» не прокомментировали эту инициативу.

Фильм «Время первых» вышел в российский прокат 6 апреля. Картина рассказывает об истории первого выхода человека в открытый космос. Роли космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

По данным портала Kinobusiness.com, за первые четыре дня «Время первых» заработал 151,2 миллиона рублей в 1 415 кинотеатрах. Однако фильм практически полностью проигнорировали как молодежь, так и подростки, а интерес со стороны взрослой аудитории оказался слабее, чем надеялись продюсеры.