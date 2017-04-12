Госдума договорилась о сотрудничестве с Фондом общественного мнения и Всероссийским центром изучения общественного мнения в проведении оценки самых резонансных законодательных инициатив. Об этом рассказал «Известиям» вице-спикер палаты Петр Толстой.

Заказывать проведение опросов по наиболее спорным законопроектам предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Опросы будут проводить еще до рассмотрения инициатив в профильных комитетах и на пленарных заседаниях Госдумы, чтобы депутаты, вынося решение, могли ориентироваться на мнение избирателей.

«Это вовсе не значит, что мы будем следовать результатам соцопросов, но мы должны понимать контекст, в котором находится принятие тех или иных решений», — сказал Петр Толстой.

Также планируется заказывать социологам рейтинги популярности думских фракций. Такой подход позволит сделать работу депутатов более эффективной, считает вице-спикер.