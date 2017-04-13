Людей, осужденных за терроризм и экстремизм, после выхода на свободу обяжут являться в полицию несколько раз в месяц. Соответствующий законопроект МВД и Минюста сейчас обсуждают в Госдуме, сообщают «Известия».

При этом законопроект предлагает расширить круг лиц, попадающих под надзор после освобождения из мест заключения. Прежде всего это касается тех, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности. Также поправки коснутся граждан, посягнувших на жизнь сотрудника правоохранительных органов, государственного или общественного деятеля, следователя или судьи.

«Проведенный анализ говорит о том, что многие осужденные за такие преступления на путь исправления не встают и не прекращают экстремистскую деятельность после освобождения из мест лишения свободы. Около 70 % освободившихся сторонников радикальных структур принимают участие в экстремистских акциях», — говорится в документе.