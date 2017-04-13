В Москве с 15 апреля по 28 мая пройдет акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». Об этом The Village рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Экологическая акция проводится в столице в пятый раз. Горожане смогут сдать отходы в 10 административных округах Москвы. Мобильные пункты приема мусора будут работать по субботам и воскресеньям в наиболее посещаемых местах города — около метро, торговых центров, возле школ и вузов, а также в зоне жилых домов. Кроме того, по столице проедут специально маркированные передвижные пункты для приема отходов. На переработку будут принимать бумагу, картон, пластик, металл и стекло.

Департамент уже опубликовал адреса остановок передвижных пунктов для приема отходов и памятку с правилами подготовки мусора к сдаче на переработку.

«Активными участниками акции по-прежнему являются московские школьники. Именно поэтому в рамках акции будет проходить конкурс, и школы-победители, собравшие наибольшее количество отходов (определяется по весу) и занявшие первые три места, получат награды», — добавили в пресс-службе ведомства.

В 2016 году акция «Разделяй и используй» проводилась дважды — весной и осенью. Главная задача проекта — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, а также о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку.