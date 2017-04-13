Первый канал отказался от трансляции конкурса «Евровидение» в этом году из-за отказа властей Украины впускать в страну для участия в нем российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом, как сообщает «Интерфакс», объявили в вечернем выпуске новостей телеканала.

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться. В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017», — цитирует пресс-службу Первого канала RNS.

Там добавили, что в четверг, 13 апреля, телеканал получил письмо от Европейского вещательного союза, в котором сообщалось о том, «что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе „Евровидение“, со ссылкой на решение специальных служб Украины».

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве.