Москвичи смогут жаловаться на нарушения при проведении работ по благоустройству по программе «Моя улица» в онлайн-режиме. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Обращение можно оставить на портале «Наш город». Для этого нужно выбрать категорию «Городская территория», а затем перейти в раздел «Благоустройство улиц — некачественное содержание места проведения работ» и указать улицу, на которой обнаружена проблема. Чтобы зафиксировать нарушение, к обращению необходимо прикрепить фото. Ответ отправят в течение восьми рабочих дней. На подтверждение или опровержение ответа об устранении проблемы у пользователя будет еще 15 дней.

С помощью «Нашего города» можно пожаловаться на отсутствие деревянных настилов и пандусов, проходов для пешеходов и ограждений для деревьев, ограждений и сигнальных ламп на них со стороны проезжей части, а также отсутствие временных знаков и разметки, свидетельствующих о проведении работ.

Пока жалобы принимают лишь по тем улицам, где благоустройство уже стартовало. Сейчас в этом списке значатся Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный бульвары, а также 3-й Голутвинский переулок и Якиманская набережная. Постепенно список улиц будет пополняться. В него войдут более 80 городских территорий, которые в 2017 году входят в программу «Моя улица».