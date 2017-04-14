За первую декаду апреля средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам 10 крупнейших банков России снизилась до 7,798 %. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Как утверждает газета «Коммерсантъ», эта цифра — минимальное значение за всю историю расчетов этого показателя, которые ведутся с июля 2009 года. В третьей декаде марта показатель ставки составлял 8,015 %, показатель снизился на 0,217 %.

Предыдущий минимум зафиксировали в июне 2011 года, когда ставка составила 7,85 %.

Показатель средней ставки рассчитывается на основании данных 10 крупнейших банков по объему вкладов населения: Сбербанка, «ВТБ 24», ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.