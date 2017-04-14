Бывшего директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры Артема Новикова задержали по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 14 апреля суд изберет меру пресечения для Новикова и, скорее всего, его арестуют. Два дня назад в отношении экс-чиновника возбудили дело по статье 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков.

В Санкт-Петербурге задержанный более известен как сын заместителя директора по строительству Эрмитажа Михаила Новикова.

29 марта Лефортовский суд Москвы назначил домашний арест на два месяца заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову. По данным СМИ, Новикова подозревают в хищении 42 миллионов рублей при исполнении госконтракта на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца. Его сын Артем Новиков, работающий в Минкультуры, проходит по этому делу в качестве свидетеля.