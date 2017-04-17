«Левада-центр» поговорил с россиянами о том, как они чувствуют себя после недавних терактов. Результаты исследования приводит «РБК».

84 % Россиян боятся новых терактов

Не переживают об этом лишь 14 % россиян, остальные затруднились с ответом. При этом, говоря о виновниках взрыва в Санкт-Петербурге, 45 % опрошенных уверенно назвали исламских экстремистов, 16 % — внешних врагов России, 9 % — украинские спецслужбы и 3 % — российские спецслужбы.

Рассуждая о том, почему виновные смогли организовать теракт в Петербурге, 48 % ответили, что теракты вообще нельзя предотвратить, 27 % обвинили в этом халатность полиции и спецслужб. Еще 17 % назвали причиной коррупцию, и 7 % считают, что боевики имеют покровителей среди российской власти.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в 48 регионах страны. Специалисты «Левада-центра» подчеркивают, что вопросы были открытыми и респондентам не предлагалось вариантов ответа.

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Кроме этого, теракты произошли в Лондоне, Стокгольме и Египте.