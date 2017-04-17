Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом работы правительства в 2016 году стало почти полное прекращение спада экономики и создание условий для возобновления ее роста. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями. Многое получилось, кое-что точно не получилось, но главное, чего мы добились, — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что свою эффективность доказала практика отчетов правительства в Госдуме: «Практика такая уже девять лет существует, я когда-то ее начинал, и она доказала эффективность такого диалога с Государственной думой, сделала правительство более открытым и понятным для наших коллег-депутатов, а стало быть, и вообще для граждан нашей страны».