Пользователи проекта «Активный гражданин» проголосовали за лучшие памятники, установленные в Москве в 2016 году. Об этом сообщается на странице в мобильном приложении сервиса.

Место

Памятник

Доля голосов, %

Монумент князю Владимиру на Боровицкой площади

24

Монумент Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке

17

Монумент Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке

15

Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы

15

Бюсты летчиков-космонавтов в аллее Космонавтов на ВДНХ

11

Бюст генерала Ивана Черняховского в сквере на улице Черняховского

9

Монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского

5

За лидера рейтинга — памятник князю Владимиру — свой голос отдали 91 396 респондентов. За монумент Сергею Прокофьеву, занявший второе место, проголосовали 64 699 человек.

Голосование проходило с 21 марта по 16 апреля. В нем участвовали более 213 тысяч пользователей проекта «Активный гражданин».