Пользователи проекта «Активный гражданин» проголосовали за лучшие памятники, установленные в Москве в 2016 году. Об этом сообщается на странице в мобильном приложении сервиса.

Место Памятник Доля голосов, %

Монумент князю Владимиру на Боровицкой площади 24

Монумент Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке 17

Монумент Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке 15

Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы 15

Бюсты летчиков-космонавтов в аллее Космонавтов на ВДНХ 11

Бюст генерала Ивана Черняховского в сквере на улице Черняховского 9

Монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского 5

За лидера рейтинга — памятник князю Владимиру — свой голос отдали 91 396 респондентов. За монумент Сергею Прокофьеву, занявший второе место, проголосовали 64 699 человек.



Голосование проходило с 21 марта по 16 апреля. В нем участвовали более 213 тысяч пользователей проекта «Активный гражданин».