Лучший памятник 2016 года в Москве
Пользователи проекта «Активный гражданин» проголосовали за лучшие памятники, установленные в Москве в 2016 году. Об этом сообщается на странице в мобильном приложении сервиса.
Место
Памятник
Доля голосов, %
Монумент князю Владимиру на Боровицкой площади
24
Монумент Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке
17
Монумент Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке
15
Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы
15
Бюсты летчиков-космонавтов в аллее Космонавтов на ВДНХ
11
Бюст генерала Ивана Черняховского в сквере на улице Черняховского
9
Монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского
5
За лидера рейтинга — памятник князю Владимиру — свой голос отдали 91 396 респондентов. За монумент Сергею Прокофьеву, занявший второе место, проголосовали 64 699 человек.
Голосование проходило с 21 марта по 16 апреля. В нем участвовали более 213 тысяч пользователей проекта «Активный гражданин».
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