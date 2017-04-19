В регламент Государственной думы внесут изменения, которые обяжут депутатов уведомлять свои фракции перед внесением законопроектов. Об этом «Ведомостям» рассказал анонимный источник, близкий к руководству Думы.

По словам первого вице-спикера Ивана Мельникова, который возглавляет рабочую группу Думы по вопросам регламента, депутатам уже рекомендовали советоваться с коллегами до внесения инициатив, но эту рекомендацию услышали не все.

Представитель «Справедливой России» Михаил Емельянов, в свою очередь, предложил вообще запретить депутатам вносить законопроекты единолично, «ведь депутат все равно представляет интересы фракции».

Проблема внесения в Госдуму не согласованных с фракцией законопроектов в 2017 году стала особенно актуальной для «Единой России». Такие претензии выдвигались, в частности, в адрес председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и его первого заместителя Эрнеста Валеева, которые предложили дать полиции право стрелять по толпе, депутата нескольких созывов Владислава Резника (законопроект о допуске страховщиков к медицинской тайне) и петербургского депутата Виталия Милонова, отметившегося нашумевшей инициативой о запрете соцсетей для детей моложе 14 лет.