На стене дома № 36 по улице 1-я Тверская-Ямская в Москве открыли мемориальную доску инженеру-строителю Эммануилу Генделю. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. Гендель, специализировавшийся на передвижении зданий, жил в этом доме. Барельеф создал скульптор Салават Щербаков.

«Именно благодаря его инженерным проектам памятники, которые находятся на этой улице, не были снесены. Среди них — сказочное здание-терем Саввинского подворья. Исторически оно выходило на красную линию Тверской, а сейчас оказалось во дворах по четной стороне улицы. В ноябре 1939 года жилой дом весом 24 тонны был передвинут вглубь квартала на 50 метров», — заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Также по проектам Генделя из усадьбы Гагариных Студенец перевезли в парк «Красная Пресня» павильон «Октагон» и выпрямили минареты мечети Биби-Ханым времен Тамерлана и медресе Улугбека в Самарканде.