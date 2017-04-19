В семи регионах России в 2017 году пройдут Дни Москвы. Об этом со ссылкой на руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова сообщает информагентство «Москва».

«Первой станет Брянская область — 26–27 мая, далее Республика Бурятия — 13–14 июля, Ярославская область — 27–28 июля, Сахалинская область — 17–18 августа, Пермский край — 2–3 сентября, Севастополь — 7–8 сентября. Запланировано также пять ответных мероприятий — дни регионов в Москве», — заявил Сучков.

На центральных площадях городов организуют бесплатные концерты столичных музыкантов. Также там проведут конкурсы на знание Москвы — их победители получат путевки на двоих для поездки в город, которая включает в себя экскурсию на теплоходе, посещение Кремля, Москвариума и других достопримечательностей.