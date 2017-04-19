В Москве утвердили внешний вид киосков и тележек в парках
В Москве утвердили внешний вид торговых киосков, павильонов проката и передвижных тележек для природных парков. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Стены павильонов и торговых киосков выкрасят в природные оттенки: желто-коричневый, гранитово-серый и медный. Для освещения объектов будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники.
Сейчас нестационарные торговые объекты размещаются в 11 природных парках и заказниках Москвы.
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