Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдонию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФМБА Владимира Уйба.

Речь идет о нескольких препаратах, которые Всемирное антидопинговое агентство не включило в список запрещенных. По словам Уйба, они работают даже лучше мельдония. «Он уже не актуален», — добавил глава ФМБА.

Названия препаратов, которые могут заменить мельдоний, пока не раскрываются из-за особенностей закона об авторских правах.

1 января 2016 года Всемирное антидопинговое агентство включило мельдоний, также известный как милдронат, в список запрещенных препаратов. В апреле 2016-го ввело предельно допустимое значение мельдония в пробах, сданных до 1 марта, после чего обвинения в применении этого препарата со многих российских спортсменов сняли.

В июне 2016 года СМИ сообщили, что ВАДА уличило российских спортсменов в массовом уклонении от сдачи тестов на допинг. В итоге за три с половиной месяца агентам ВАДА удалось взять всего 455 проб. 52 из них оказались положительными: в 49 обнаружили мельдоний, а еще в трех — другие вещества.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) относит мельдоний к модуляторам метаболизма. За использование вещества спортсмен может быть отстранен от выступлений на четыре года.