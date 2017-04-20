Высшая аттестационная комиссия назначит диссертационный совет, который рассмотрит вопрос о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом «Коммерсанту» сообщил председатель экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров.

В 2011 году министр культуры защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». Однако в 2016 году группа экспертов потребовала лишить его докторской степени из-за того, что его диссертация «ненаучна» и даже «местами абсурдна».

Ранее ВАК поручал изучение диссертации Мединского сперва диссертационному совету УрФУ, а затем — МГУ. Но из первого университета она была отозвана, а во втором ответили, что декан истфака «ознакомился с представленными материалами», но «не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». При этом министр на рассмотрение его труда так и не явился, а несколько сотрудников МГУ рассказали, что его научная работа на заседании даже не рассматривалась.

«В пятницу будет заседание, на котором, скорее всего, уже будет назначен конкретный диссертационный совет. После истории с диссоветом МГУ юристы ВАК и Минобрнауки очень долго работали и, видимо, пришли к выводу, что для чистоты вопроса необходимо провести рассмотрение этой жалобы в другом диссовете», — заключил Уваров.

Сам Мединский неоднократно заявлял, что считает жалобу историков «политическим заказом», а решение диссовета МГУ — убедительным доказательством своей правоты.