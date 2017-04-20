Ко второму чтению законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм и экстремизм будет скорректирован. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Он заметил, что в тексте законопроекта никак не прописаны случаи, когда приговоры по «террористическим» статьям будут выноситься за рубежом. Крашенинников напомнил, что в этом случае лишение паспорта нарушит статью 61 Конституции, в которой Россия гарантирует гражданам «защиту и покровительство за ее пределами».

Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова заметила, что закон в целом противоречит Конституции. Она напомнила, что гражданство России является равным вне зависимости от того, как оно было получено, а отменить решение о получении гражданства можно только из-за подложных документов.

Как отмечает «Коммерсантъ», законопроект по своему тексту практически не отличается от норм, предложенных в 2016 году депутатом Ириной Яровой в рамках ее «антитеррористического» пакета. Тогда от пункта о лишении гражданства решили отказаться из-за критики правозащитников и юристов.

Законопроект о лишении гражданства был внесен лидерами всех четырех парламентских фракций 18 апреля. Это было сделано вскоре после того, как такую инициативу озвучил Владимир Путин.