В комитете Госдумы по делам национальностей намерены создать подкомитет по регулированию миграционных процессов. Возглавит новую структуру первый зампредседателя комитета, единоросс Михаил Старшинов, сообщают «Известия».

Ранее полномочия по интеграции и адаптации мигрантов были закреплены за МВД. Но после теракта в Санкт-Петербурге Владимир Путин назначил ответственным за разработку и реализацию закона «О социокультурной адаптации и интеграции мигрантов» Федеральное агентство по делам национальностей. Теперь новый подкомитет будет плотно взаимодействовать с ФАДН в процессе подготовки необходимых законов.

В пояснительной записке к указу президента говорится, что в настоящее время в России находится более 10 миллионов иностранных граждан, из которых 85,1 % составляют граждане СНГ. Эта цифра будет расти, а вместе с ней — и риск увеличения числа конфликтов на почве межнациональных отношений, сказано в документе.

«Сегодня, когда очевидно влияние миграции на социальные настроения и межнациональное согласие, депутатскому корпусу важно принять участие в обсуждении и работе над соответствующим законопроектом. Задачи, связанные с поддержанием межнационального мира в условиях миграционного давления, не могут оставаться второстепенными. Достаточно примеров непродуманной и недальновидной миграционной политики преподносит нам Европа. Мы должны обращать особое внимание на свои и чужие ошибки в этой сфере, чтобы уберечь себя от подобных социальных бедствий», — пояснил Ильдар Гильмутдинов, глава комитета по делам национальностей.

Специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов согласился, что нужна «его полная ревизия на предмет соответствия концепции миграционной политики».«Например, один закон говорит о том, что патент дает право пребывать в России, другой говорит о том, что нужна регистрация. И мигрант не понимает, нужно ему регистрироваться или нет», — сообщил он.