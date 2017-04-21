На сайте скорой помощи к Кубку конфедераций появилась онлайн-инструкция на английском языке для помощи туристам, чтобы правильно обратиться за экстренной медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Памятка поможет иностранцам понять, в каких случаях стоит воспользоваться туристической медицинской страховкой, а в каких — немедленно обращаться в скорую.

В памятке указаны основные номера телефонов для вызова скорой помощи — 103 (с мобильного или городского), 030 и 903 (операторы Skylink и Motive). Если на мобильном телефоне нет средств или не ловит сеть, вызвать бригаду можно по номеру 112. Звонки бесплатные, принимать их будут диспетчеры, которые разговаривают на английском языке.

Всего во время матчей Кубка конфедераций в Москве будут работать более 20 бригад скорой помощи. Медработники уже начали проходить курсы английского. Кроме того, к Кубку конфедераций более 200 сотрудников столичной скорой помощи получат новую униформу. Надписи на ней будут на двух языках: на груди появится слово Ambulance, на спине — Moscow Ambulance.

Отмечается, что памятка будет доступна и после завершения спортивных соревнований. Ею смогут воспользоваться обычные туристы.