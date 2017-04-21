21 апреля около 06:05 в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась еще одна пострадавшая при теракте в петербургском метро, написала в твиттере вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Митянина уточнила, что погибшая родилась в 1960 году. Ее имя вице-губернатор не назвала.

21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017 — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 апреля 2017 г.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Число погибших в результате теракта достигло 16 человек.