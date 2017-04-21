В Петербурге умерла еще одна пострадавшая при теракте в метро
21 апреля около 06:05 в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась еще одна пострадавшая при теракте в петербургском метро, написала в твиттере вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
Митянина уточнила, что погибшая родилась в 1960 году. Ее имя вице-губернатор не назвала.
3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Число погибших в результате теракта достигло 16 человек.
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