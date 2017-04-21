Образовательный сайт «Чапаев» начал работу, написала на своей странице в фейсбуке художественный руководитель и главный редактор проекта Любовь Аркус. Сайт посвящен отечественному кинематографу.

«Чапаев» будет публиковать статьи, исследования и образовательные курсы о советском и российском кинематографе. Кроме того, на сайте представят киноведческую базу данных с подборками текстов и архивных документов.

«„Чапаев“ вырос из семитомной энциклопедии „Новейшая история отечественного кино“, созданной журналом „Сеанс“ на рубеже девяностых и нулевых. В основу этого издания был положен структурный принцип „кино и контекст“. Он же сохранен и в новой инкарнации. „Чапаев“ — не только о кино, но и о Советском Союзе, дореволюционной и современной России. Это образовательный, энциклопедический, научно-исследовательский проект», — написала Любовь Аркус в своем обращении к читателям.

Образовательный проект «Чапаев» представили на Международном культурном форуме в Петербурге. Ранее о запуске сайта рассказывал министр культуры Владимир Мединский. «Надеемся, что со временем там появится и информация о современном кино, и дальше его можно будет использовать как пропагандистский ресурс для популяризации российского кинематографа», — пояснил министр.