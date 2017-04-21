За 2016 год количество преступлений в российской армии снизилось на 5,1 %. Об этом со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, число преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями, сократилось сразу на 37,6 %, а количество случаев рукоприкладства — на 16 %.

Также Шойгу отметил уменьшение числа аварий на воинском транспорте по вине военных водителей. Количество ДТП сократилось на 19 %.