Власти утвердили проект реконструкции ТРЦ у станции метро «Митино»
Москомархитектура согласовала проект реконструкции торгово-развлекательного центра «Ладья» в доме 34/ 29 на Дубравной улице, рядом со станцией метро «Митино». Об этом The Village рассказали в ведомстве.
Согласно проекту, у здания надстроят третий этаж и возведут новые фасады. При этом его общая композиция не изменится. Общая площадь объекта после завершения работ составит 31 104 квадратных метра. Поверхность надстроенного этажа используют для размещения рекламы.
В облицовке хотят применить композитные панели с полосатым рисунком. Глухие части фасада первого этажа заполнят витринными конструкциями с ночной подсветкой.
С южной стороны здания появится еще один загрузочный блок. Также к зданию пристроят новые эвакуационные лестницы. Некоторые помещения перепланируют. Например, подземный этаж — на нем появится парковка на 117 машин, а общее число машино-мест достигнет 196.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, входная зона ТРЦ «Ладья» после реконструкции станет комфортнее. Перед зданием благоустроят мини-площадь, на которой смогут разместиться летние кафе. Также появятся несколько дополнительных входов.
Проектировщиком здания выступает «Творческая мастерская архитектора Кожушаного».
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