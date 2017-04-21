Москомархитектура согласовала проект реконструкции торгово-развлекательного центра «Ладья» в доме 34/ 29 на Дубравной улице, рядом со станцией метро «Митино». Об этом The Village рассказали в ведомстве.

Согласно проекту, у здания надстроят третий этаж и возведут новые фасады. При этом его общая композиция не изменится. Общая площадь объекта после завершения работ составит 31 104 квадратных метра. Поверхность надстроенного этажа используют для размещения рекламы.

Рендеры предоставлены Москомархитектурой

В облицовке хотят применить композитные панели с полосатым рисунком. Глухие части фасада первого этажа заполнят витринными конструкциями с ночной подсветкой.

С южной стороны здания появится еще один загрузочный блок. Также к зданию пристроят новые эвакуационные лестницы. Некоторые помещения перепланируют. Например, подземный этаж — на нем появится парковка на 117 машин, а общее число машино-мест достигнет 196.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, входная зона ТРЦ «Ладья» после реконструкции станет комфортнее. Перед зданием благоустроят мини-площадь, на которой смогут разместиться летние кафе. Также появятся несколько дополнительных входов.

Проектировщиком здания выступает «Творческая мастерская архитектора Кожушаного».