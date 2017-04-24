«Левада-центр» поговорил с россиянами об их отношении к президенту. Результатами опроса поделился «Коммерсантъ».

72 % РоссияН доверяют президенту Владимиру Путину

Кроме того, 42 % граждан относятся к Путину позитивно, 44 % — нейтрально или не могут сказать о нем ничего плохого. 19 % опрошенных заявили, что не доверяют президенту. При этом десять лет назад, в августе 2007 года, о доверии президенту говорили 80 %, о недоверии — 12 % опрошенных, следует из данных «Левада-центра».

Сменились и представления о том, какие действия Владимира Путина были самыми удачными и неудачными. Десять лет назад опрошенные критиковали борьбу с коррупцией (33 %), с преступностью (23 %), укрепление морали (22 %), «обуздание олигархов» (20 %), а также повышение уровня жизни (19 %; можно было выбрать несколько ответов на вопрос). Борьба с коррупцией осталась в 2017 году на первом месте (32 %), но вслед за ней неудачными теперь считают работу по повышению уровня жизни (32 %), экономическому развитию страны (26 %) и «обузданию олигархов» (21 %). Что касается побед президента, экономические достижения (18 %) и повышение уровня жизни граждан (16 %), о которых говорили десять лет назад, уступили первые места «повышению боеспособности вооруженных сил» (17 %) и «укреплению международных позиций РФ» (14 %).