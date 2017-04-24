К июлю 2017 года в правительстве будет создана межведомственная комиссия по развитию волонтерства, которая займется координацией добровольцев в различных отраслях, а к весне 2018 года заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие указания дал Владимир Путин, передает «Коммерсантъ».

Подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения президент поручал Общественной палате и Агентству стратегических инициатив. До 30 апреля они должны представить его в правительство. Путин говорил, что «необходимо снять все барьеры для развития волонтерства».

Так, в распоряжении указано создание специальной межведомственной комиссии. Она займется, в частности, координацией добровольцев в различных отраслях (поисковики, медики, природоохрана). «Сейчас кураторство волонтерского движения не закреплено ни за каким ведомством, но это необходимо для его эффективного функционирования»,— заявил сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. До конца 2018 года комиссия разработает концепцию развития волонтерских центров, которые станут точками подготовки специалистов-добровольцев.

Появится у добровольцев и свой информационный портал на базе платформы «Добровольцы России». О том, что «многие хотят помочь людям или сами получить помощь, но, к сожалению, не знают, как это сделать», Владимиру Путину сообщили на медиафоруме ОНФ, предложив создать единый интернет-портал. На нем будут храниться данные об организациях и добровольцах, что поможет находить волонтеров для мероприятий разного уровня. Президент инициативу поддержал.

Собираются внести и некоторые изменения в законодательство. Проект закона «О добровольчестве (волонтерстве)» был внесен в Госдуму еще в 2013 году. Он предлагает выдать волонтерам удостоверения и оговаривает их обязательство «не нарушать права и законные интересы граждан и организаций», а также «выполнять распоряжения должностных лиц органов власти». Проект раскритиковали и юристы, и волонтеры, поэтому его будут дорабатывать. «Скорее всего, это будет совместный труд с депутатами и сенаторами», — уточнил соавтор документа, сенатор Александр Борисов.