Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Ресин заявил о необходимости пересмотреть проекты строящихся в Москве православных храмов.

По мнению парламентария, являющегося советником патриарха Кирилла по строительству, маленькие храмы строить нерентабельно, поскольку существующие храмы уже не справляются с потоком верующих во время торжественных мероприятий.

«Будущие наши объекты должны вмещать как минимум 1 000 прихожан», — отметил Ресин.

Депутат также подчеркнул, что, несмотря на кризис, новые постройки должны быть высокого уровня в связи с желанием москвичей видеть красивые храмы.