Мосгордума рассмотрит проект постановления об установке памятной доски русскому философу Павлу Флоренскому. Об этом сообщает агентство «Москва».

Ранее комиссия по монументальному искусству одобрила установку. Памятную доску планируется расположить на внешней стороне фасада Всероссийского электротехнического института имени Ленина на Красноказарменной улице, 12.

Дату первого чтения проекта назначили на май 2017 года.