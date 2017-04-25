Владимир Путин провел встречу с Советом законодателей в Санкт-Петербурге, во время которой спикер па­рламента Северной Осе­тии Алексей Мачнев поднял тему борьбы с коррупцией. Ответ президента приводят «Известия».

Нужно различать тех, кто действительно это хочет делать, действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации

Он привел в пример события на Украине и в ряде арабских стран, где тема борьбы с коррупцией также была на повестке митингов оппозиции. В итоге, заметил президент, взяток стало еще больше, а «по словам украинских граждан, которые переехали в Россию, если раньше откаты были в 50 %, то теперь — все 75 %».