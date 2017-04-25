Девелоперы возобновили проект застройки «Красного Октября»
Группа «Гута» возобновила проект застройки территории фабрики «Красный Октябрь». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Общая площадь проекта предположительно составит 60 тысяч квадратных метров. Сейчас компания ведет переговоры о концепции строительства.
Собеседник издания в московской мэрии пояснил, что, согласно ранее выданному градостроительному плану, на участке между Берсеневской и Болотной набережными возможна застройка 139 тысяч квадратных метров, включая 94,5 тысячи квадратных метров жилья и 17,5 тысячи квадратных метров апартаментов.
По мнению председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, в реализацию проекта потребуется вложить 14–18 миллиардов рублей, а средняя стоимость при продаже составит 1 миллион рублей за квадратный метр.
Идея застройки территории «Красного Октября» существует с 2003 года. Здесь собирались построить до 1 миллиона квадратных метров офисов, гостиниц и жилья. Проект планировки, утвержденный в 2013 году, предполагал увеличение общей площади застройки территории до 212 тысяч квадратных метров.
КомментарииПодписаться