Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к выполнению государством своих обязанностей и что они думают о необходимости платить налоги.

37 % россиян считают, что государство

не выполняет свои обязанности перед гражданами

Только 22 % респондентов полагают, что государство свои обязанности скорее выполняет.

При этом более половины опрошенных (53 %) считают, что россияне, в свою очередь, скорее соблюдают свои обязанности перед государством. Противоположного мнения придерживаются 12 % респондентов.

Кроме того, 26 % опрошенных высказались о необязательности платить налоги государству в полном объеме. Почти две трети россиян (65 %) эту позицию не поддержали.