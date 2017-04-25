Сбербанк подключил сервисы Apple Pay и Samsung Pay к картам Visa своих клиентов. Об этом сообщается на сайте банка.

«Оплату с помощью Apple Pay также можно настроить в мобильном приложении „Сбербанк“. Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch. Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | Edge (только NFC)», — говорится в сообщении.

Карты MasterCard банка можно подключить к Apple Pay с октября 2016 года, Samsung Pay — с ноября. Функция не распространяется на карты Visa Electron.