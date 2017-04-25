Avito провел исследование и предложил респондентам назвать сумму, которая им необходима, чтобы почувствовать себя счастливыми. Результатами исследования компания поделилась с The Village.

В среднем жителю России для счастья требуется около 70 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам — 80 тысяч рублей, тогда как женщинам — 50,5 тысячи рублей. Отмечается, что жители Северо-Запада и Дальнего Востока назвали сумму выше, чем в целом по стране, — 85 и 78,5 тысяч рублей соответственно. Респонденты из Северо-Кавказского федерального округа оценили свое счастье в 50 тысяч рублей. Однако 4,2 % участников опроса отметили, что деньги для счастья им не нужны.

В ходе исследования пользователи Avito поделились также планами на крупные покупки в ближайший год. Мнения опрошенных разделились практически поровну: в то время как половина рассматривает возможность приобрести дорогостоящие товары в ближайший год, другая половина не планирует совершать крупные покупки.

41,1 % респондентов сказали, что таковой является товар или услуга стоимостью до 100 тысяч рублей. Товары в ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей рассматривают как крупную покупку 29,1 % участников исследования, в диапазоне от 500 тысяч до 2 миллионов рублей — 19,1 %. Также 10,7 % россиян считает покупку крупной при условии, что ее стоимость превышает 2 миллиона рублей.

Приоритетными статьями расходов респонденты, планирующие совершить крупные расходы, назвали ремонт (30,1 %), отдых (16,3 %) и собственный бизнес (13,5 %). В меньшей степени участники опроса планируют тратить на обновление гардероба (5,5 %) и образование (5,9 %).

Отвечая на вопрос о конкретных покупках, более трети респондентов отметили, что планируют приобрести в этом году автомобиль.

Прибрести квартиру в ближайшие 12 месяцев планируют около четверти респондентов, причем большинство из них заинтересовано в покупке «двушки» (37,8 %). Чуть меньше, 30 %, рассматривают трехкомнатные, а 16,6 % —однокомнатные варианты. Квартиры с четырьмя и более комнатами, а также студии готовы приобрести 13,8 % и 1,8 % респондентов соответственно.

В исследовании приняли участие 1 777 респондентов из 82 регионов России.