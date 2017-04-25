В Росимуществе предложили отказаться от практики убийства животных, которых изымают у браконьеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в ведомстве хотят получить полномочия бесплатно передавать животных в природоохранные, культурные и научные организации. Отмечается, что передавать животных будут как в государственные организации, так и в коммерческие и некоммерческие учреждения.

Сейчас животные, которые не занесены в Красную книгу и не охраняются международными конвенциями, попадают в Росимущество при изъятии у браконьеров. К таким животным относятся, в частности, водные млекопитающие. По закону ведомство должно выставлять конфискованных животных на аукционы, а если покупателей не найдется, то убивать их.

Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов назвал существование таких законов «шоком» для многих.