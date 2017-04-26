Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что дети войны имеют право требовать денежную компенсацию от Германии за свое разрушенное детство. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас около 12 миллионов детей войны. Они лишились детства по чьей вине? По вине фашистской Германии. Так не нужно ли сегодня Германии заплатить нашим гражданам за потерянное детство?» — отметил депутат.

Он считает, что это соответствовало бы международной практике. «Узники концлагерей в свое время получили компенсацию, дети войны в Израиле добились именно такого от Германии», — напомнил лидер справороссов.

Депутаты от «Справедливой России» вызвались подготовить новый законопроект, гарантирующий гражданам бесплатную юридическую помощь в подготовке соответствующих исков. «Мы будем готовить такой законопроект, будем предлагать нашим детям войны подавать иски на выплату компенсации. А чтобы иск был грамотно составлен, мы хотим законом обязать все адвокатские конторы, всех юристов России бесплатно помогать детям войны направлять такие иски в сторону Германии», — пояснил Миронов.

Представители фракции СР уже неоднократно вносили проекты законов о льготах и компенсациях из российского бюджета для детей войны. Однако они не находили поддержки у парламента.