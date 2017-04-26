ВЦИОМ опросил россиян о том, счастливы ли они и от чего зависит их счастье. Результаты исследования приводят «Известия».

85 % Россиян заявили, что счастливы

Эта цифра достигла исторического максимума за все время исследований с 1990 года. Главными причинами своего счастья жители страны называют семью (32 %), детей (19 %) и крепкое здоровье (оно радует каждого пятого).

При этом выяснилось, что наиболее оптимистичны в этом вопросе люди в возрасте 18–24 лет и те, у кого относительно высокий доход, — среди них число счастливых людей составляет порядка 94–95 %. Среди людей старше 60 лет счастливыми себя чувствуют 82 % опрошенных. Среди людей с низким доходом жизнью довольны лишь 63 %.