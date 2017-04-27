Генпрокуратура возбудила административное дело в отношении авиакомпании «Победа», отказавшейся пропустить на борт самолета женщину с ребенком, больным церебральным параличом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Московской транспортной прокуратуры провели проверку и выяснили, что лоукостер необоснованно отказал пассажирам в перевозке. Генеральному директору «Победы» направили «представление об устранении нарушений федерального законодательства».

Инцидент произошел 14 апреля в аэропорту Внуково. Сотрудник авиакомпании отказался оформлять посадочный талон на ночной рейс «Москва — Екатеринбург» для женщины с ребенком в инвалидной коляске. Причиной назвали «сбой в программе по списку пассажиров». Представитель «Победы» предложил женщине вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево. По словам матери, она заранее сообщила авиакомпании о болезни ребенка и приехала на регистрацию вовремя.