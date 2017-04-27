В майские праздники Москву украсят цифровыми билбордами. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В честь 1 мая в городе разместят видеооткрытки на 20 билбордах вдоль Третьего транспортного кольца, а также на медиафасаде Центрального телеграфа. На открытках будут изображены тюльпаны и летящие белые голуби. Ролики планируется транслировать с 28 апреля до 2 мая.

Кроме того, ко Дню Победы столицу украсят более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов. С 27 апреля в Москве появятся плакаты с портретами маршалов Победы, кадрами военной хроники и детскими рисунками, посвященными 9 Мая.