В Совете по правам человека намерены создать группу долговременного наблюдения за ходом президентских выборов 2018 года. Это будет комплексный постоянный мониторинг, который поможет бороться «с фальсификациями, подтасовками и различными противоправными схемами», рассказали активисты «Известиям».

СПЧ вел мониторинг и раньше, но только непосредственно в день голосования. Теперь он должен стать комплексным, считают в совете. Начать мониторинг планируется заблаговременно — с регистрационного и агитационного этапов. К его работе планируют привлечь институт уполномоченного по правам человека и Общественную палату.

«День выборов — финишная прямая электорального процесса, и если ранее произошли какие-то нарушения, то коррективы в последний день уже невозможны. Их надо было устранять раньше превентивными методами, не допускать искажения свободного волеизъявления граждан. Работа мониторинга требует комплексного подхода на всех этапах избирательной кампании, что мы и собираемся организовать», — пояснил член СПЧ Игорь Борисов.