Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий борьбы с распространением ВИЧ. В него вошло положение о разрешении ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под свою опеку, передает «Коммерсантъ».

«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» — объяснил газете источник, знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий. Судя по документу, соответствующие изменения в закон должны внести не позднее второго квартала 2018 года.

«Люди, живущие с ВИЧ, и сотрудники общественных организаций давно добивались этого. Сейчас нет прямых указаний на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, но в качестве противопоказания к усыновлению и другим формам устройства детей в семью в перечне указано наличие „инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией“», — добавила Ирина Евдокимова, исполнительный директор организации «Е.В.А», которая поддерживает женщин с ВИЧ-инфекцией.