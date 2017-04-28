В Екатеринбурге завершился 15-й день суда над блогером Русланом Соколовским, который обвиняется в экстремизме, хранении шпионского оборудования и оскорблении чувств верующих. По предварительному приговору, молодому человеку грозит 3,5 года тюремного заключения, рассказал The Village адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.

Бушмаков считает, что за все время судебного процесса обвинение не доказало умысла в действиях блогера. «Руслан искал славы и денег, оскорбить никого не хотел. Хранить шпионские ручки не запрещено. Покупку не доказали», — говорил он в суде.

Сам Соколовский свою вину также не признает. «Я в шоке от запрошенного срока. Я не экстремист. Может, я идиот, но не экстремист. Есть и работа и учеба. Если я выйду через 3,5 года, я лишусь всего», — повторял молодой человек в суде.

«Я уже был в СИЗО, понимаю, что это преддверие ада. Я изменил отношение к верующим, когда был в СИЗО. Некоторые из них обещали меня изнасиловать», — рассказал он журналистам.

Окончательный приговор блогеру вынесут 11 мая.

Жалобы на Руслана Соколовского поступили в правоохранительные органы после выхода ролика, где он ловит покемонов в Храме-на-Крови. Блогера обвиняют в преступлениях по 13-ти статьям. Суд над Соколовским вызвал огромный общественный резонанс: верующие в нескольких городах выходили на пикеты, заявляя, что они оскорблены не роликами Соколовского, а реакцией государства, в суд приходил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а шестой том доказательств в суде составили письма людей со всего мира в поддержку блогера.