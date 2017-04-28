В новых кварталах после сноса пятиэтажек по программе реновации дома будут по 10–14 этажей. Об этом рассказал в эфире «Вести ФМ» главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает «Интерфакс».

«Сейчас, когда еще нет конкретных проектов и параметров, трудно говорить о высотности застройки, однако, по нашему представлению, это должна быть средняя высота домов — от 10 до 14 этажей», — сказал Кузнецов. По его словам, важна и планировка новых кварталов.

Он отметил, что примером, к которому надо стремиться, могут стать районы жилой застройки по Фрунзенской набережной. Отмечается, что новые кварталы должны быть меньше существующих микрорайонов. Так город вернется «к человекоразмерности застройки».

«В ходе реновации мы уходим от принципа застройки территорий по микрорайонам, и будем применять квартальный принцип. Практика показывает, что без существенного увеличения плотности заселения можно улучшить качество территории и эффективность ее использования», — заявил Кузнецов.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.