В воскресенье, 17 сентября, после 13-летнего перерыва возобновится регулярное авиасообщение между Россией и Ираком. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый после перерыва рейс IA 294 авиакомпании Iraqi Airways из Багдада в 12:45 примет московский аэропорт Внуково. В 14:00 самолет отправится назад. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

Информации о том, сколько рейсов будет осуществляться в неделю, пока что нет. Также сейчас отсутствует возможность купить билет на самолет.

Авиасообщение между странами прервалось в 2004 году из-за военного конфликта в стране. Инициатором запрета выступила Росавиация. Предложение о возобновлении перелетов сделал официальный Багдад.