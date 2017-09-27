Пресс-служба парка Горького рассказала о появлении догхантеров в Нескучном саду. Они разбрасывают «отравленный корм и колбасные изделия». «Службы парка уже принимают меры, чтобы предотвратить подобные случаи», — говорится в сообщении пресс-службы парка.

По словам представителей парка, уже известно об одной пострадавшей собаке. Вероятнее всего, речь идет о случае, про который в понедельник, 25 сентября, рассказала ресторатор Карина Григорян.

Хозяйка пострадавшей собаки Алла Якжина рассказала в комментариях к записи, что отвезла животное к ветеринару сразу после того, как заметила, «что пес сожрал, и сколько этой гадости было раскидано». Она добавила, что «это был специально аккуратно разложенный корм разных видов». Собака провела у врача 3,5 часа. Ей пришлось поставить две капельницы и сделать уколы. По мнению женщины, обращение к ветеринару и спасло собаке жизнь.